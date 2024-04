Nuova casa per gli anziani, pronti 143mila euro

Una nuova casa per gli anziani che frequentano il Giardino dei Tigli. Il progetto è stato approvato dall’Amministrazione nei giorni scorsi per investire su un’area, quella di via Fratelli Bandiera, che da quasi vent’anni viene autogestita da un gruppo di over60, che accolgono anche ragazzi e i bambini delle scuole vicine. La struttura, che andrà a sostituire quella esistente, ha l’obiettivo di aumentare gli spazi di relazione dei cittadini che frequentano la zona, la prima "adottata" spontaneamente a Sesto da un gruppo di cittadini ancora prima dell’avvio delle collaborazioni del programma "BeneComune". Una vera e propria oasi, grazie all’intraprendenza di Fulvio Panico e di altri pensionati che si sono sempre presi cura di questo spazio nel quartiere Rondò.

"Si tratta di un importante progetto di riqualificazione in un’area strategica - ha spiegato il sindaco Roberto Di Stefano -. Il nuovo centro di aggregazione che sorgerà nel Giardino dei Tigli sarà accogliente e sicuro, dotato di tutti i comfort e super inclusivo". Si tratterà di un prefabbricato di circa 90 metri quadrati, che farà fare un vero upgrade rispetto alla casetta di legno attuale. La nuova sede sarà infatti dotata di un impianto di riscaldamento e di condizionamento, ci saranno i servizi igienici anche per disabili, docce, spogliatoi e finestre complete di zanzariere. Fiore all’occhiello della casetta sarà l’impianto fotovoltaico che verrà installato sul tetto. L’importo dei lavori per la realizzazione di questo nuovo centro aggregativo è di 143mila euro e l’esecuzione dell’intervento è fissato in 50 giorni. "Verranno impiegati materiali resistenti e sicuri - ha commentato Di Stefano -. Ci prendiamo cura dei nostri anziani". L’ultimo intervento, al Giardino dei Tigli, era stato realizzato qualche anno fa, quando fu inaugurato il campo da bocce che riunisce appassionati e sportivi da tutta Sesto e non solo.

Laura Lana