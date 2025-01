Noviglio, disastro trasporti. L’autobus arriva alla rotonda ed esplodono i vetri delle porte

L’autobus arriva alla rotatoria ed esplodono alcuni vetri delle porte. Momenti di panico e sconcerto, poi tutti i pendolari a bordo sono stati costretti a scendere e attendere l’autobus successivo. È accaduto ieri mattina all’altezza di Santa Corinna come racconta una passeggera: "Eravamo tutti seduti, quando abbiamo sentito un boato e i vetri si sono sbriciolati. L’autobus stava affrontando la rotatoria di Santa Corinna. Non sappiamo se ha urtato qualcosa. Noi passeggeri tutti stupiti, siamo scesi appena arrivati alla fermata e siamo passati sul bus che seguiva".

Cosa è accaduto ancora non è stato possibile appurarlo. I presenti non avrebbero sentito alcun rumore che possa ricordare il lancio di sassi o altri oggetti. La tesi che prevale è quella che i vetri siano andati in frantumi per le vibrazioni. Il grave episodio è avvenuto a bordo di un autobus della linea Z516 di StarMobility che collega Besate a Milano Famagosta passando per Rosate, Noviglio, Zibido e altri comuni. Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito e tutti hanno potuto proseguire il viaggio a bordo di un altro pullman, alle 7.40. Un episodio sconcertante che avviene in una zona, quella del sud Milano, dove la questione trasporto è finita sul tavolo del Tpl per l’inefficienza del servizio con corse saltate, autobus pieni e passeggeri a terra. Incontri con Città metropolitana e Regione: risultati: zero. Vero è che quando queste vicende vengono affrontate nei diversi consigli comunali, questi spesso vanno deserti, forse perché la gente non ha più fiducia nelle istituzioni. È altrettanto vero che se da settembre a dicembre i disagi sono stati davvero tanti, il 2025 è partito nel peggiore dei modi.

Sono almeno un centinaio, in 23 giorni le corse tagliate (il dato è relativo al servizio non solo del sud Milano, ma a quello che collega Milano al lodigiano. L’azienda di trasporti infatti, essendo i disservizi incancreniti, quasi giornalmente manda ai pendolari l’elenco delle corse non garantite il giorno dopo. Oggi dovrebbero saltare ben 24 corse, due interessano la linea Z516 da Famagosta a Besate. L’elenco inviato, una cortesia, termina con la frase: ti consigliamo di pianificare il viaggio tenendo conto di queste variazioni.