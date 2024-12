Novecento bis. Sì al progetto. Gara per i lavori

Era l’ultimo passaggio tecnico prima del lancio della gara d’appalto per avviare i lavori. Parliamo di “Novecentopiùcento“, il progetto di raddoppio del Museo del Novecento con la riconversione del secondo Arengario che si affaccia su Piazza Duomo. L’ultimo passaggio sopra citato è l’approvazione del verbale di validazione del progetto esecutivo per il restyling da 27 milioni di euro del secondo Arengario che sarà annesso al Museo del Novecento già presente nel primo Arengario. La riunione decisiva per il via libera al progetto esecutivo si è svolta lunedì alla presenza della progettista Sonia Calzoni, del resposabile comunale del progetto Massimiliano Papetti e del city operation manager di Palazzo Marino Filippo Salucci. Tutto pronto per l’avvio della gara d’appalto. I lavori potrebbero partire entro il 2025.

M.Min.