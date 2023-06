Novate piange Marco, il 45enne che lascia moglie e le due figlie di 8 anni e di 18 mesi

Addio a Marco, 45enne che lascia la moglie Maria e due bambine di 8 anni e di 18 mesi. Trasferitosi a Novate per raggiungere la sorella circa 10 anni fa dalla Romania, si è sempre dato da fare, lavorando in alcuni negozi, occupandosi della pulizie. Da sei anni lavorava nella scuola materna Giovanni XXIII di via Bollate. Da alcuni mesi però, un tumore al sangue l'ha colpito, con sempre più evidenti manifestazioni sul viso e poi sul collo. Aveva iniziato anche il ciclo di chemioterapie ma il suo tempo si è fermato.

È successo sabato dopo le 13 al Policlinico di Milano, dove era ricoverato da qualche giorno. Nulla è servito l'amore e l'affetto delle persone a lui vicine. Persone che oggi hanno partecipato al funerale e che commentano la cruda realtà sui social dedicati a Novate.

“Era giovane e una persona sempre disponibile con tutti, sempre pronta a dare un mano» è il commento più condiviso dei conoscenti. Marco oltre la moglie, lascia Roberta, la figlia di 8 anni e la piccola Anna di 18 mesi. “La piccola ovviamente non capisce ancora e per lei nulla è cambiato. A Roberta ho cercato di spiegare in maniera semplice che papà è andato in cielo. Proprio davanti a casa nostra ci sono le epigrafi e quando l'ha vista mi ha chiesto spiegazioni. Le ho detto che è un avviso per avvertire le persone che non vedranno più Marco a Novate. Ho pensato di mandarla comunque a scuola in questi giorni, per cercare di distrarla e farle capire che bisogna andare avanti. Anche se non è e non sarà semplice”, conclude la moglie Maria.

Al funerale anche la sorella Giulia, insieme al figlio Luca, tanto affezionato allo zio Marco. Tra le vie di Novate in tanti commentano la perdita di una persona giovane e buona d'animo, nella triste consapevolezza che la vita può terminare anche a soli 45 anni.

Per aiutare la famiglia in questo difficile momento, non solo emotivo, l’associazione mondodisabile.it di Novate, ha organizzato una raccolta fondi a questo Iban : Mondodisabile.it: IT49M0200833470000102887803 causale: Marco

Oppure è possibile lasciare un contributo fino a sabato 10 giugno compreso, nei negozi di Novate: Elettrical Cozzi in via Repubblica, 41, Pasticceria Cimino di via Matteotti, 1 e il supermercato Crai in via Repubblica, 92. Una ulteriore raccolta fondi è presente nella scuola materna Giovanni XXIII di via Bollate a Novate