Novanta attori per nove palchi Torna il Festival del monologo

NOVATE MILANESE

Domani decima edizione di Monologhiamo. Al parco Brasca e al giardino dell’Oasi San Giacomo torna l’appuntamento con il primo festival del monologo in Italia. Dalle 15, negli spazi verdi retrostanti il palazzo del municipio 90 attori animeranno 9 palchi recitando contemporaneamente, uno su ogni palco, riportando il teatro ad una dimensione di contatto umano, riavvicinando il pubblico a una forma di narrazione antica, vera e attuale. L’evento si concluderà alle 18.30 con Rossella Rapisarda degli "Eccentrici Dadarò". Alle 19 prenderà il via una cena negli spazi del Retrò Beach bar del Circolo Sempre Avanti e alle 20.30 via alla musica. "Monologhiamo non smette di stupire e di dispensare suggestioni, è il commento dell’assessore alla Cultura, Roberto Valsecchi. È una kermesse di bellezza e di talento che ben rappresenta la vivacità della comunità e del territorio". L’evento è organizzato dal Comune di Novate Milanese, dall’associazione Amici della biblioteca Villa Venino e dal Circolo Sempre Avanti Angelo Airaghi, con la partecipazione de "I Novattori". Il programma completo è disponibile sul sito www.novatecult.it D.F.