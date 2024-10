Notte di rapine a Milano: calci e pugni per rubare collane e smartphone

Milano – Calci e pugni per collanine e telefoni: è stata una notte di rapine a Milano.

Alla fermata della metropolitana di piazza San Babila, poco prima delle 23 una 38enne tunisina è stata avvicinata da una coppia, descritta come apparentemente nordafricana, che l'ha picchiata per farsi consegnare una collana d'oro, ed è dovuta ricorrere alle cure mediche al Policlinico.

Più tardi nella notte in via Farini, ci sono state due rapine nello stesso fast food: alle 3 un ventenne giapponese è stato rapinato di cellulare e go pro, alle 4.20 due egiziani del cellulare. Le vittime hanno raccontato agli agenti di essere stati avvicinati da un gruppo di nordafricani che li ha presi a calci e pugni, tanto che uno dei rapinati è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli