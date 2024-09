Notte di fine estate in centro storico: negozi aperti fino alle 2 A Melegnano, la "Notte di fine estate" offre musica, cibo, shopping e visite al Castello mediceo. L'evento saluta l'estate e anticipa le attività autunnali, con spettacoli e attività per bambini. Si spera che coincida con l'inaugurazione della nuova piazza Garibaldi, in fase di restyling.