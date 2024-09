Notte bianca nel quartiere millenario

Sarà un’occasione per conoscere, o per vedere con altri occhi, un quartiere dell’estrema periferia ovest dalla storia millenaria, “La notte bianca“ di Figino in programma per sabato prossimo, 21 settembre, dalle 16 in poi. Una notte di festa ma anche per riflettere, visto che in quella data si celebra la giornata internazionale della Pace. A invitare tutti i milanesi è il Nuovo Comitato di quartiere Figino: "Sarà una serata indimenticabile – assicurano i promotori – in cui potrete conoscere i volti del quartiere. Commercianti, artisti e hobbisti uniti per creare un evento speciale e farvi scoprire questa perla nascosta di Milano. Fin dal pomeriggio ci saranno musica, cibo, spettacoli e “segnali di pace“, in un luogo di Milano con più di mille anni di storia". Punti d’attrazione in tutto il quartiere: nello spazio living di via Rasario 26/A, ad esempio, si potrà visitare la mostra mercato di quadri e l’esposizione di foto sul quartiere. Lungo la promenade, il viale pedonale del Borgo sostenibile, largo alle bancarelle. Porte aperte anche alla scuola Betlem (alle 16) per l’open day. Tra gli altri eventi, balli latino americani alle 17.30 nel salone di via Zanzottera 14 e area bimbi sempre in via Zanzottera, di fianco alla chiesa di San Materno con gonfiabili, seggiolini volanti e altri giochi. In giro per il quartiere ci saranno pure i cavalli di Cascina Equus. Ancora: a San Materno, alle 20.30, concerto del coro hispano americano e molto altro. Non mancheranno i “momenti per la Pace“, alle 17.45 nella piazza del Borgo sostenibile, un’ora dopo nel campo da basket e alle 20.15 davanti alla chiesa. Il programma completo è sulla pagina Facebook del Nuovo comitato di quartiere Figino.