Notte Bianca a Rozzano: Sabato Acquisti e Spettacoli

Torna l’appuntamento con la Notte bianca del commercio promossa dal Comune, in collaborazione con la delegazione di Rozzano dell’Unione Commercianti Binasco, nell’ambito del Distretto del Commercio. L’iniziativa è in programma per questo sabato, dalle 20 a mezzanotte, in piazza Berlinguer a Ponte Sesto. Ad animare la serata ci sarà uno spettacolo di musica dal vivo che accompagnerà l’apertura straordinaria di negozi, bar e ristoranti. Si potrà ballare, fare acquisti e gustare i piatti proposti dai commercianti per l’occasione. Appuntamenti divertenti anche per i bambini, a partire dalle 18.

"La Notte bianca del commercio rappresenta ormai un appuntamento fisso con cui l’amministrazione si pone al fianco del tessuto commerciale e imprenditoriale della città – commenta il sindaco Gianni Ferretti –. L’iniziativa è il frutto di uno sforzo corale, con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra amministrazione, commercianti e cittadini. Sarà una serata di convivialità, tempo libero e spettacolo – conclude il sindaco –. Nell’ultima edizione abbiamo visto una forte presenza di pubblico, ci auguriamo che sia così anche quest’anno con tanta partecipazione". "Un ringraziamento particolare va all’Unione Confcommercio, associazione territoriale di Binasco e delegazione di Rozzano per la preziosa collaborazione e a tutti gli esercenti che hanno scelto di partecipare all’apertura notturna – aggiunge Ivan Cariello, assessore al Commercio e alle attività produttive –. L’evento vuole coinvolgere la comunità e sensibilizzarla sull’importanza di sostenere l’economia locale. Una responsabilità di grande valore, soprattutto in un momento storico complesso come questo".

Fra.Gri.