Note d’estate compie 30 anni. Torna la grande musica nella cornice di Rocca Brivio

Torna l’appuntamento con la grande musica a Rocca Brivio, la suggestiva rassegna Note d’estate compie 30 anni. Organizzata dall’associazione Roccabrivio col contributo del Comune di San Giuliano, l’iniziativa culturale che dal 1994 richiama un pubblico di appassionati nell’antica villa del Seicento resterà in agenda, quest’anno, dal 28 maggio al 20 giugno. Nell’ampio repertorio, punteggiato di artisti di livello, il pianoforte si conferma lo strumento principale, ma accanto vi graviteranno formule innovative e originali, per una kermesse che punta ad unire il classico alla sperimentazione. L’ouverture dalla rassegna, il 28 maggio, sarà affidata ai giovanissimi talenti di PianoFriends, mentre in chiusura, il 20 giugno, si esibirà l’orchestra da camera Antonio Vivaldi, diretta da Ernesto Colombo, con la partecipazione della sassofonista Eleonora Fiorentini.

Nel mezzo tante altre emozioni, veicolate dalle abilità di pianisti, violoncellisti e voci soliste. Il programma completo è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano; tutti gli spettacoli, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, iniziano alle 21. "La trentesima edizione di Note d’Estate testimonia la lungimiranza di un’iniziativa che ha saputo coniugare la qualità della proposta musicale con la formazione dei giovani musicisti; se all’inizio questa era una scommessa, oggi abbiamo il riscontro di un pubblico che non ha mai fatto mancare la partecipazione agli eventi - sono le parole di Luca Orlandi, presidente dell’associazione Roccabrivio -. Celebriamo un traguardo che è uno dei fattori che stanno trasformando Rocca Brivio in una straordinaria opportunità per il nostro territorio. La magica cornice della Rocca è lo spazio ideale per unire la qualità dell’esperienza sonora col piacere della fruizione di un luogo bello e importante sotto il profilo storico". Aggiunge Nicole Marnini, assessore alla cultura di San Giuliano: "Abbiamo voluto contribuire alla realizzazione dell’iniziativa poiché riteniamo che con la musica si possa fare cultura e allo stesso tempo trascorre piacevoli serate in compagnia, valorizzando un luogo che rappresenta il patrimonio storico-artistico della città".