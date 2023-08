Nonna Anna Natali compie 100 anni a Pioltello: la sorpresa della sindaca

Compleanno speciale per i 100 anni dell’ex mondina trapiantata a Pioltello 65 anni fa. Nonna Anna Natali ha ricevuto per l’occasione la visita della sindaca Ivonne Cosciotti in fascia tricolore a sottolineare l’importanza del momento e dell’assessora Paola Ghiringhelli. "Una sorpresa che mi ha commossa: non mi aspettavo tutti questi onori", ha detto la centenaria circondata dai familiari. Tutti a ripercorrere le tappe di una vita che ha attraversato il Novecento ed è entrata nel nuovo millennio. Dalle origini, a Lucino, al lavoro nei campi della Bassa. "Anna è una celebrità a Limito, la conoscono tutti", ricordano le amministratrici arrivate per omaggiarla insieme a quattro figli, cinque nipoti e sei pronipoti. Per la nonna un momento fuori dall’ordinario che celebra un traguardo che "mai mi sarei aspettata di raggiungere", racconta. L’elisir di lunga vita è lì sotto ai suoi occhi: "Sono gli affetti a fare la differenza", dice con gli occhi lucidi.Bar.Cal.