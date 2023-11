Non solo città: panchine rosse anche negli autogrill

Due panchine rosse a pochi passi dalle auto che sfrecciano, il no alla violenza sulle donne gridato forte anche da due frequentatissime aree di sosta autostradali: "L’autogrill è un luogo di pausa, ma anche di incontro. Un luogo che deve evocare protezione e sicurezza della persona. Queste panchine sono il segno di un impegno comune, e di condanna a qualsiasi forma di violenza". Vernissage in piena mattinata, fra camion in sosta e pendolari, per le panchine rosse collocate nelle aree di servizio Adda Sud e Adda Nord, lungo l’autostrada Brebemi. Iniziativa a più mani: A35 Brebemi Aleatica, Autogrill, Chef Express. Tutti presenti all’inaugurazione: il direttore generale di Brebemi Matteo Milanesi, Bruno Bestetti di Autogrill Italia, Massimo Lauro in rappresentanza di Chef Express e Gruppo Cremonini, il presidente e l’ad di Cal (Concessioni autostadali lombarde) Cristiana Molin e Gianantonio Arnoldi, il sindaco di Caravaggio (il Comune in cui ricadono le piazzole) Claudio Bolandrini, il deputato ed ex assessore regionale Alessandro Sorte, “memoria storica“ della nascita della direttissima: "Siamo impegnati a costruire un contesto organizzativo libero da qualsiasi discriminazione e molestia – sottolinea Milanesi –. La consapevolezza che la violenza contro le donne è un problema che tocca ogni aspetto della nostra società ci ha spinto alla posa delle panchine, un segno visibile e tangibile del nostro percorso". Bar.Cal.