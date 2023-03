Non si passa col rosso Telecamere accese Il sistema di controllo entra in funzione

di Massimiliano Saggese

Pronto il nuovo sistema di controllo semaforico. Il dispositivo entrerà in funzione da lunedì prossimo con l’obiettivo di contrastare i passaggi con il semaforo rosso. È stato installato all’intersezione tra la provinciale 59 e via Leonardo da Vinci. L’impianto ha un evoluto sistema di controllo semaforico ed è in grado di individuare ogni violazione, di acquisire le immagini dalle telecamere integrate e di accertare e documentare attraverso video le infrazioni in tempo reale. Si tratta di uno degli interventi di Città Metropolitana per rendere sicure le strade. Quest’ultimo dispositivo, come tutti gli apparati "IoT" previsti all’interno del "Progetto Sicurezza Milano Metropolitana", dialoga con la piattaforma Cloud TITAN di Safety21 in dotazione alla Polizia Locale: un ecosistema innovativo gestito da remoto che rende più efficiente, veloce e sostenibile il controllo del territorio provinciale.

L’attivazione del sistema di controllo semaforico sulla S.P. 59 è anticipata e accompagnata da una sistematica capillare campagna di comunicazione prevista dal "Progetto Sicurezza Milano Metropolitana" volta a informare i cittadini della presenza del nuovo apparato e a sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento sempre più responsabile e virtuoso alla guida. Intanto a Pieve resta il problema sugli ormai obsoleti "rosso stop". I semafori dove scatta il rosso se qualcuno arriva a velocità superiore dei 50 chilometri orari ma che non sanzionano. Come quello presente sulla Sp 28 Vigentina fra Opera e Locate Triulzi, il tratto di strada che attraversa la località Dosso che dovrebbe rendere sicuri i passaggi pedonali. Presente ormai da anni, quando funziona è praticamente inutile. Nelle ore di punta il traffico è talmente lento da muoversi a velocità inferiori ai 50 chilometri orari. Negli altri orari e soprattutto la sera, l’impianto è ormai conosciuto dai pendolari della Vigentina che passano a forte velocità facendo scattare il rosso: a rispettarlo sono davvero rimasti pochi in quanto non sanziona le trasgressioni. Anzi, coloro che rispettano i limiti, oltre al rischio di essere coinvolti in incidenti come già accaduto troppe volte, alla fine sono pure beffati.