Novate Milanese, auto si ribalta durante la gita: Irene Berto muore dopo dieci giorni

Novate Milanese, 21 ottobre 2023 – La città saluta Irene Berto, vittima di un incidente stradale nel Bellunese. Ferito il marito. È successo tutto la scorsa settimana, quando moglie e marito erano andati a trovare il fratello di lei a Belluno.

La gita e la tragedia

La mattina di martedì 10 la coppia e il fratello di lei avevano fatto un’escursione in un rifugio, una bella camminata, il sole e le fotografie alle vicine montagne. Al rientro poi la disgrazia. Quando erano quasi arrivati nella casa dei parenti, probabilmente un colpo di sonno ha fatto perdere il controllo dell’auto, guidata dal fratello di Irene, che si è schiantata contro un muro di cemento.

L’auto si è ribaltata e piano piano le persone sono riuscite a uscire dal mezzo, tranne Irene, che lamentava forti dolori. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’elisoccorso, Irene è stata poi trasferita all’ospedale di Treviso, in terapia intensiva, dove però mercoledì è morta. La notizia ha suscitato il cordoglio e l’incredulità delle tante persone che conoscono la coppia. Tra questi coloro che frequentano l’associazione Auser e gli amici del burraco, gioco cui spesso la coppia partecipava.

Il racconto del marito

"Sono ancora confuso, è stato tutto così strano – racconta affranto il marito Angelo –. Ricordo bene l’incidente e lei era lucida. Poi purtroppo il cuore non ha retto. A me è andata bene, ho il costato rotto e una botta al ginocchio".

"Noi di Auser siamo addolorati da questa tragica notizia che ci lascia davvero senza parole. Spesso Irene e Angelo hanno partecipato alle nostre domeniche di giochi a carte, alle gite e ai viaggi. Persone gentili, socievoli e simpatiche. Ci stingiamo al dolore di Angelo e del figlio Daniele", dice Giuseppe Plumari, presidente Auser Novate.

La storia d’amore

Durante il periodo estivo la coppia era solita andare nella casa di origine di Angelo in Sardegna e, da poco tornata, sarebbe ripartita a fine mese per il raccolto delle olive. Sempre a fine ottobre, il 28 Irene avrebbe compiuto 73 anni. Anche il figlio Daniele commenta quanto sia tutto strano sentire il proprio genitore la mattina e poi d’improvviso vedersi portare via la madre dal triste destino.

Attualmente la salma di Irene si trova nell’obitorio dell’ospedale di Treviso e per le varie pratiche burocratiche non è ancora stato possibile definire il giorno dell’ultimo saluto, che avverrà a Novate, nella parrocchia San Carlo di via Gran Paradiso. Davide Falco