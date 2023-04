Non a tutti piacciono i 70 nuovi posti auto

Al via i lavori per la riqualificazione di via Rimembranze e via Treves. Un intervento criticato da alcuni cittadini e dal M5s che ha contestato il lavoro perché "inutile, costoso e che distrugge la natura dell’area". Ma per il Comune l’intervento è necessario, l’area verde sarà risistemata, in modo da consentire un migliore deflusso di acque di piena in caso di esondazione del Cavo Borromeo, e servirà a creare 70 posti auto a servizio di poli pubblici della zona. Nelle vicinanze ci sono infatti municipio, scuole, chiesa, oratorio, cimitero, stazione ferroviaria e mercato. Un intervento che tiene conto degli allagamenti che spesso si verificano nell’area: il parcheggio sarà realizzato in modo da evitarli, attraverso materiali drenanti. Sono previsti anche nuovi arredi, illuminazione e stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. "Per la realizzazione di questa nuova area in via Rimembranze – spiega il sindaco Fabio Bottero –, abbiamo considerato con attenzione le istanze presentate da cittadini. Un’opera che porterà grandi benefici a tutta la zona non solo per i parcheggi, migliorando la fruibilità di tutti i fondamentali servizi, ma anche per l’avvio della rigenerazione di tutta l’area". È già previsto, infatti, un piano per la zona della chiesa di Sant’Ambrogio, destinata a diventare pedonale, salvo per le persone fragili.

Fra.Gri.