Noleggio abusivo nel Parco delle Groane. Denunciate 3 persone

Avevano aperto un’attività illegale di deposito e noleggio auto in un’area protetta del Parco delle Groane, ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia locale di Garbagnate. A finire nei guai tre persone, il proprietario dell’area, il titolare dell’attività commerciale e il tecnico incaricato di depositare la Scia commerciale negli uffici comunali.

Gli agenti della polizia hanno notato che nella zona protetta del Parco delle Groane c’era un’attività di deposito e noleggio auto. Hanno avviato le indagini e accertato che era sprovvista delle autorizzazioni paesaggistiche e che erano stati costruiti degli abusi edilizi. Le tre persone sono state denunciate.

Il tecnico aveva dichiarato di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie ad avviare l’attività e di aver rispettato tutte le norme di settore, comprese quelle edilizie. Ma non era vero. Lui, in concorso con le altre due persone, sono state denunciate per falsa attestazione in atti pubblici, abusi edilizi, e avvio di attività senza autorizzazione paesaggistica e commerciale, e senza certificato di prevenzione incendi. L’attività è stata immediatamente sospesa.

Ro.Ram.