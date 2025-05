No alle sigarette, studente dell’Erasmo di Bollate vince “L’isola dei fumosi”

Bollate (Milano) – “L’isola dei fumosi” l’ha vinta uno studente della prima superiore della scuola Erasmo. Anche quest’anno Airc, associazione italiana per la ricerca sul cancro, ha promosso un gioco e concorso per gli alunni delle scuole medie e superiori, con l’intento di portare a conoscenza i corretti stili di vita. L’isola dei fumosi è il videogioco educational per dire di no alla sigaretta e scoprire, attraverso un’attività educational, consigli per la prevenzione e aggiornamenti sulla ricerca oncologica, per essere più forti e consapevoli contro il fumo. Il progetto rientra in una più ampia proposta di materiali e azioni per sensibilizzare le nuove generazioni verso stili di vita corretti e salutari, verso la ricerca e l’impegno sociale.

“Iscrivendosi al videogioco, ogni alunno ha la possibilità di visualizzare informazioni che scorrono durante il gioco e dalle schede didattiche del ricercatore, ricche di testi e immagini, da collezionare, usare a scuola, leggere in famiglia. In questo modo gli studenti possono guadagnare punti e una volta raggiunto l’ultimo livello di gioco, noi docenti possiamo caricare l’elaborato di ogni alunno. Si può partecipare con un testo, un video o un disegno”, spiega la docente di chimica Elisa Zini.

L’insegnante dell’Erasmo ha partecipato con sei classi. Con la 1°G sono arrivati in finale, nei primi quattro posti con un video creato dai ragazzi Antonio Irde e Mattia Cosentino, mentre lo studente Matteo Rapagna (nella foto), sempre della 1°G ha vinto il primo premio del concorso con un disegno, in cui è stato rappresentato un pacchetto di sigarette che aspirava dei fumatori incalliti. Ora la docente Zini con l’alunno Rapagna, trascorreranno la giornata del 7 maggio all’interno della Ifom Istituto fondazione di oncologia molecolare per l’evento “un giorno da ricercatore” in cui avranno la possibilità di incontrare alcuni ricercatori, prendere parte a laboratori e partecipare al momento conclusivo di premiazione. “Sono molto soddisfatta del risultato e soprattutto del percorso degli studenti che hanno partecipato con entusiasmo al contest, imparando molte nozioni sui corretti stili di vita e sui danni che il fumo può provocare. Adesso non vediamo l’ora di partecipare alla giornata da ricercatori. Ringrazio Airc e Ifom per la possibilità”, conclude Elisa Zini.