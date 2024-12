Noi non abbandoniamo i più fragili, le istituzioni però ci lasciano soli

Severini Melograni

Carissima , sono una nipote, mi chiamo Valentina e sono “innamorata “ di mia nonna Elena. Purtroppo ha l’Alzheimer (per questo vive con noi da più di due anni) e mia madre ha dovuto lasciare il lavoro per accudirla. È diventata come una bambina capricciosa ma ci ama e noi la amiamo: la nostra famiglia non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità di metterla in una Rsa. Sappiamo che senza di noi lei soffrirebbe troppo. Mi chiedo però perché mia madre non ha sostegno da parte delle istituzioni e tutto è sulle sue spalle... Io faccio quello che posso ma vado a scuola e più di una mano nelle faccende non riesco a dare.

Un bacione

Ciao Valentina, ti chiami come il mio primo figlio e ti rispondo tanto volentieri: la nostra trasmissione Oancheno, su rai 3 ogni domenica (proprio come questa rubrica) in onda alle 10 circa, si occupa da sempre dei caregiver (i familiari assistenti) che noi amiamo chiamare Curacari. In Italia, dove si sceglie, per infinito amore, di mantenere in casa le persone con disabilità anche grave come nonna Elena, i curacari sono tantissimi. Possono essere figli, madri, padri, sorelle e fratelli (i siblings) addirittura nipoti (tu lo sei un pochino). Oggi è la festa della Madonna e io, da cattolica, rivedo Maria in ogni mamma che si occupa con straordinaria e quotidiana dedizione del suo congiunto disabile, in particolar modo le mamme dei bimbi fragilissimi. Dedichiamo la puntata odierna a un appello importante a tutte le forze politiche per giungere ad un testo unico di tutela delle persone come la tua mamma e apriamo la trasmissione con quattro personalità lombarde che lavorano (in particolar modo a Milano) per alleviare la fatica dei caregiver: gli assessori regionali Elena Lucchini e Guido Bertolaso, e Achilli presidente Anmic e Formenton presidente Centro D’Intino. Guarda la puntata e scrivimi di nuovo. Bacioni anche da me.

