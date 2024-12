Nodo Bar: nuovo punto di riferimento musicale a Nolo inaugurato alla Milano Music Week

Oliva

Inaugurato in occasione della Milano Music Week a fine novembre, il Nodo Bar si propone come punto di riferimento per la vita serale a Nolo, uno dei quartieri più dinamici di Milano. Musica e cibo si fondono in un ricco programma di eventi dove fermarsi anche per l’aperitivo fino al dopocena. E da gennaio 2025 anche colazione e pranzo. Pier Alvise Amistani, Alessandro Clari, insieme a Lorenzo Abbate e Tommaso Bulli con cui gestiscono l’agenzia creativa Groundkeeper Studios e hanno deciso di lanciarsi in questa nuova avventura, forti della loro ormai universalmente riconosciuta credibilità nell’ambiente musicale non solo milanese.

"Tutto nasce dalla nostra agenzia che si occupa di marketing nel mondo musicale, aperta insieme a Abbate e Bulli" spiega a CiboToday Pier Alvise Amistani. "Cercavamo da anni uno spazio che potesse fungere da casa per i nostri artisti e ospitasse spettacoli musicali. Non avevamo una location per le nostre necessità, che rispondesse a determinate caratteristiche anche per qualità del suono, orari e calendario". Trovare lo spazio giusto in una città sempre più cara e inflazionata a livello di locali non è stato facile, né veloce. Ma ogni scommessa oggi richiede intuito e pazienza, due caratteristiche apparentemente in contraddizione, ma che sono l’unica ricetta per emergere in una Milano così concorrenziale e spietata. "Prima qui c’era un ristorante srilankese e affianco una parrucchieria. Abbiamo unito le 7 vetrine e, dopo i lavori di riqualificazione, è nato Nodo". Da un lato di questo bel locale c’è una gradinata ideale per assistere agli eventi, concerti, presentazioni, talk. Dall’altra parte la zona bar vera e propria, che si presta a pranzi e cene a ritmo più lento. Tante sono le idee dei giovani soci per la parte gastronomica, puntando molto sui pranzi, da gennaio. Ma il valore aggiunto di Nodo sarà il ricchissimo palinsesto culturale "con eventi quasi tutte le sere", come promettono con entusiasmo i titolari. Martedì per presentazioni e talk; mercoledì e giovedì serate di musica live, il weekend con dj set di artisti emergenti e non. Nodo Bar diventerà sede di Radio Raheem, web radio amata per l’instancabile ricerca di nuovi talenti. Nodo Bar – Via Marco Aurelio, 8