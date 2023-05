"No alla strada tra Civesio e Borgolombardo"

Con un’assemblea pubblica nella serata di martedì, comitati e associazioni hanno ribadito il loro no alla costruzione di una strada tra le frazioni di Civesio e Borgolombardo. Secondo gli ambientalisti, il tracciato dell’arteria, inserita nel programma elettorale del sindaco di San Giuliano Marco Segala, comprometterebbe quello che idealmente è il cammino dei monaci, ossia il percorso che unisce tra loro le abbazie di Chiaravalle e Viboldone, passando attraverso l’area verde di San Donato nota come Campagnetta. Per rimarcare la necessità di una tutela del territorio, il fronte ecologico organizzerà, il 14 maggio con partenza alle 13.30, una camminata dalla sede dell’associazione Nocetum a Milano, fino al monastero di Viboldone. Il 10 maggio una rappresentanza incontrerà i vertici del Parco agricolo Sud Milano.A.Z.