"No alla malamovida: riprendiamoci la città"

Si sono ritrovati in piazza Trento e Trieste, "perché è il nostro centro, il nostro luogo di incontro e socialità che vogliamo riprenderci". Hanno indossato tutti qualcosa di bianco: una maglietta, una giacca, una felpa, "per portare luce in queste buie vie". I residenti e non solo si sono dati appuntamento per una passeggiata per la sicurezza. "Abbiamo voluto percorrere le nostre strade, anche e soprattutto quelle dove in genere si ha paura di camminare da soli – ha spiegato Silvia Lauro –. Ecco, dovremmo farlo forse più spesso: ritrovarci insieme perché al nostro passaggio in gruppo la situazione è già cambiata". Un gruppo di residenti già da tempo aveva creato il comitato “Riprendiamoci piazza Trento e Trieste“. Nelle ultime settimane hanno protestato due volte contro la decisione del Comune di rimuovere le panchine dall’area, come misura anti-movida. "Una misura che non serve. I delinquenti ci sono lo stesso e noi abbiamo perso la possibilità di sostare in piazza", dice un ragazzo. "La gente ormai la sera ha paura a uscire di casa. Ci sono zone che sono diventate franche, che sono calde, sembra di stare nel Bronx – continua Lauro –. Vogliamo più controlli da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine, ma anche più presidio sociale. Questo era il salotto di Sesto, era la zona gioiello della città: da troppo tempo il degrado ha preso il sopravvento". La passeggiata, in corteo, ha toccato piazza IV Novembre, dove due settimane fa un’89enne è stata stuprata, via Marconi, dove pochi giorni fa in pieno giorno c’è stata una maxi rissa, via Firenze, l’area pedonale. Intanto, il comitato sta programmando iniziative per far vivere piazza Trento e Trieste. Dopo le lezioni di uncinetto del pomeriggio, arriva adesso “Let’s talk”, per mantenere in allenamento la lingua e la pronuncia straniera chiacchierando insieme agli altri. "La nostra amata piazzetta tutte le settimane offrirà la possibilità di praticare la lingua inglese attraverso la conversazione. Si parte mercoledì alle 20,30. Può partecipare chiunque, portando una sedia da casa visto che le panchine non ci sono più". La.La.