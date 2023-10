"No al restyling, bocce ferme". La protesta di famiglie e docenti

"Il rischio concreto è che tra due anni non ci saremo più". Sono preoccupati genitori e docenti della scuola Anna Frank, che ieri pomeriggio hanno manifestato sotto il municipio insieme al dirigente Luigi Leo e all’ex preside Giovanna Granito. "A questo punto, paradossalmente sarebbe meglio non fare nulla su questo plesso, perché la riqualificazione porta alla dislocazione degli studenti e porta a uccidere un progetto, quello del metodo Montessori, che ha bisogno di certi spazi, di unità, di eterogeneità delle classi. Siamo qui a difendere l’istituzione scuola perché nel quartiere è un presidio educativo per tutti". Il restyling del plesso è una delle azioni di Entangled: 15 milioni per riqualificare dal punto di vista urbanistico, edilizio e sociale la Crocetta. "Un programma di quartiere e non della scuola - replica il sindaco Giacomo Ghilardi -. Centro anziani, centro di aggregazione giovanile, casa della salute: tutte le funzioni hanno eguale importanza e dignità". Per strada, con i cartelli, manifesta la comunità della scuola. Una delegazione, guidata da Leo, viene ricevuta dalla Giunta. Il confronto è aspro: la proposta che in questi mesi è stata presentata dalla scuola, cioè la costruzione di un edificio ex novo per ospitare le medie nell’ex Ovocoltura, avrebbe in realtà un’altra firma. "È stata scritta dall’ex sindaco Daniela Gasparini, non ci vedo nulla di chiaro. Avevamo dato disponibilità a rivedere il Pgt: perché intestardirsi su quest’area, oggetto di contenzioso e di una sentenza definitiva in primo grado per corruzione urbanistica?", chiede Ghilardi. Di strumentalizzazione parla Leo "per screditare il percorso dal basso della scuola. Mi è arrivata quell’ipotesi, che ha punti di contatto con le esigenze emerse dalla nostra comunità. Non è incisa nella pietra: era una base da cui poter fare ragionamenti insieme".