No agli sprechi: "Pesiamo gli avanzi per migliorare". Al via tra una settimana il progetto Sodexo-Comune

“Pesiamo gli avanzi per migliorare“ è il progetto che partirà il 29 aprile nelle scuole materne e primarie di Rho. Promosso dal Comune in collaborazione con Sodexo, la società che gestisce il servizio di refezione scolastica, prevede la misurazione degli avanzi che rimangono all’interno dei piatti dei bambini. Il personale Sodexo raccoglierà e peserà ciò che rimane di primo, secondo e contorno per monitorare il gradimento delle ricette e migliorare il menu attualmente in vigore nell’ottica di una riduzione degli sprechi. "Questa iniziativa è parte di un percorso attivato in sinergia con il Comune e che prevede un dialogo trasparente sui temi della corretta alimentazione per un miglioramento continuo del servizio – dichiara Paola Madona, direttore regionale di Sodexo –. L’obiettivo comune è quello di assicurare una nutrizione sana e bilanciata ai nostri piccoli commensali". Il progetto che si concluderà il 31 maggio sarà sperimentato in alcune scuole. Il cibo avanzato sarà pesato dalle addette mensa di Sodexo insieme ai genitori delle commissioni mensa e agli insegnanti che vorranno aderire. "Tutto nasce per valutare in maniera oggettiva il cibo che viene sprecato e far partire eventualmente ulteriori azioni correttive del servizio e di formazione per genitori, insegnanti e ragazzi", dichiara l’assessore alla scuola, Paolo Bianchi. Ro.Ramp.