"No a una città a misura di Tesla"

"Non vorrei che Milano diventasse una città a misura di Tesla, in cui se hai 70mila euro per comprarti un’auto nuova scorrazzi dove vuoi, altrimenti...". Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante il convegno sulla mobilità organizzato dalla sua Lega a Milano. "La mobilità sostenibile non deve essere figlia dell’ideologia. Il no all’auto a qualsiasi costo danneggia il lavoro e lo sviluppo della città, ha come prime vittime lavoratori e lavoratrici con meno possibilità economiche". Quindi il tema del trasporto pubblico: "In questa legge di Bilancio, dove non ci sarà tutto per tutti, abbiamo fatto delle scelte e lo sviluppo delle metropolitane di Milano ne è uno dei protagonisti infrastrutturali. Il Governo crede nella capitale italiana dell’innovazione". Infine la pista da bob di Cesana, invece cara a Forza Italia: "È lì nel nulla e il Villaggio olimpico è stato sgomberato dopo anni di occupazioni".

Gi.An.