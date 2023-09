Niente cellulari, ma corso di droni. Aule tecnologiche e classi itineranti: "Ecco a voi la didattica del futuro"

Cellulari negli zaini, "ma quando avremo gli armadietti chiederemo agli studenti di metterli lì. Io credo che la scuola possa diventare un momento per “disintossicare” i ragazzi dalla dipendenza degli smartphone". Al posto dei cellulari, per la didattica, ci saranno carrelli multimediali mobili, "con il Pnrr avremo a disposizione i finanziamenti per l’acquisto dei device che saranno portati nelle aule a seconda delle esigenze". Aule immersive con classi itineranti, "saranno gli alunni del biennio a recarsi nelle aule dedicate alle diverse discipline e attrezzate in modo adeguato. È la didattica del futuro che consente agli alunni di approcciarsi in modo nuovo all’apprendimento". E il conseguimento del patentino per droni per gli studenti dell’indirizzo Cat (Costruzioni, Ambiente e Territorio, ex geometra). Linea educativa e progetti concreti. Continuità e novità per la nuova dirigente scolastica dell’Istituto tecnico Mattei di Rho, Fulvia Luconi. Cinquantacinque anni, in graduatoria dal 2017, la nuova preside prende il posto di Maria Lamari che lo scorso 1° settembre è andata in pensione. "Sono davvero onorata di assumere il ruolo in questa scuola, che vanta un’attitudine speciale verso le sfide e le opportunità offerte dal territorio e dalla nostra società e si è affermata come luogo di innovazione e di progettualità - spiega la nuova dirigente scolastica in questi giorni ha incontrato quasi tutte le componenti della scuola - ho trovato dei docenti davvero motivati e con grande entusiasmo per l’insegnamento. Ho voluto parlare ai genitori degli alunni delle classi prime e ho chiesto loro di avere fiducia nei confronti della scuola e collaborare con noi per trovare insieme strategie che possano aiutare i loro figli a crescere e studiare". Oltre 1100 studenti tra corsi diurni e serali, anche nella scuola superiore di via Padre Vaiani sono in corso lavori per l’effecientamento energetico con la sostituzione delle vecchie caldaie a gasolio con quelle a metano, la sostituzione dei serramenti e la realizzazione del cappotto esterno. "È importante avere anche degli ambienti belli e rinnovati - conclude la preside -. Città Metropolitana ha investito molto anche per la nostra scuola". Attenzione anche ai corsi serali di cui il Mattei vanta una lunga tradizione, "sono un aiuto importante contro la dispersione scolastica".