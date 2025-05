Niente bus da due anni. Da Cassina a Melzo: "Studenti e pendolari restano a piedi"

Niente bus fra Cassina e Melzo, dove vi sono alcuni gettonati istituti superiori: "Disagi per tanti studenti cassinesi", al sindaco una petizione corredata da 665 firme. Chiede, dopo un anno e mezzo di "querelle", l’istituzione di una linea pubblica di trasporto. A beneficio dei ragazzi cassinesi che frequentano, o che frequenteranno, il liceo Giordano Bruno, l’Ipsia Majorana o l’Enaip. Ma anche dei cittadini che debbano raggiungere a Melzo servizi come l’ospedale o la stazione dei treni. Guida la mobilitazione Rosi Piazzolla, madre di uno studente liceale. "Abbiamo deciso di muoverci formalmente - spiega - dopo due anni di incomprensibile stallo". Dal municipio, la sindaca Elisa Balconi: "Ringrazio per le firme - rilancia, non senza sarcasmo - che però arrivano intempestivamente. I contatti con le società di trasporto e l’impegno profuso dall’assessore Gaetano Greco hanno dato esito, l’accordo è quello di deviare su Cassina una linea già esistente. Entro breve il problema sarà risolto". Nell’attesa, la polemica è servita. Dura da agosto 2023 la battaglia, prima solitaria e poi con sempre maggiore seguito, di Piazzolla. "Quell’anno mio figlio ha iniziato il liceo a Melzo, e ci siamo resi conto che non c’era un bus. Non ce n’è nessuno. Non saprei dire gli incontri avuti, le pec mandate, la difficoltà incontrata nel raccappezzarmi. Il problema è di tante famiglie ma anche inverso. Da Melzo le scuole superiori soffrono un calo di iscrizioni da quest’area". La petizione riepiloga la problematica: la mancanza dei una linea pubblica di bus, il tema scuole, ma anche il disagio dei cittadini che devono raggiungere il Santa Maria delle Stelle. La richiesta: "Chiediamo l’attivazione di una linea. E riscontro alle richieste presentate". L’ultima pec risale al 24 ottobre scorso, vi si chiedeva un incontro urgente. Era tempo di open day e orientamento: "Il tema dei trasporti - scriveva Piazzolla alla sindaca - al centro di molte richieste di genitori di terza media". "Siamo al lavoro su questa tematica da oltre un anno - cosi ora Balconi - e la quadra c’è. Dobbiamo prima realizzare le pensiline, è condizione sine qua non". Bus dal nuovo anno scolastico? "Spero di sì".