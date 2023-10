Nido gratis con Isee fino a 40mila euro

Confermata, anche per quest’anno, la misura "Bonus Comune Asili Nido", rivolta alle famiglie dei bambini che frequentano i tre nidi comunali (La Perla, Mille Amici e il Giardino dei piccoli). Si tratta di un contributo che si aggiunge ai sostegni di Inps, che propone il "Bonus Asilo Nido", e a quelli di Regione Lombardia (misura "Nidi gratis"). In questo modo, aggiungendo i soldi del contributo comunale, la retta del nido è azzerata per chi ha un Isee fino a 40mila euro. "La misura è stata introdotta lo scorso anno – spiega il sindaco Rino Pruiti (nella foto) - per garantire un reale supporto a tutte le famiglie di Buccinasco con bimbi che frequentano i nidi comunali. Aggiungiamo quindi un ulteriore sostegno alle misure di Stato e Regione". Il Bonus Asili Nido dell’Inps è un contributo per le famiglie con figli di età inferiore ai 36 mesi, per il pagamento delle rette di nidi pubblici e privati. La misura regionale, invece, va incontro alle famiglie che hanno un Isee inferiore a 20mila euro. Se la retta dei nidi comunali è superiore all’importo dato da Regione Lombardia, quindi, si può fare domanda per coprire l’intero costo. Per tutti coloro che hanno un Isee da 20mila a 40mila euro, ci pensa il Comune: basta compilare il modulo pubblicato sulla pagina istituzionale (sezione Modulistica del settore Istruzione e Asili nido) e inviarlo all’email protocollo del Comune. Il Bonus Comune viene applicato a decorrere dalla prima fatturazione utile riguardante l’anno educativo 202324, per un massimo di undici mensilità complessive.

Fr.Gr.