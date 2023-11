Nidi e asili: guida pedagogica per i genitori

Esempi pratici e consigli, ecco la guida pedagogica per i genitori con figli in età da asilo nido e scuola dell’infanzia. Il libretto "Educati e felici" è frutto della collaborazione tra il Comune di San Donato e il Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, diretto da Daniele Novara. Il volume è dedicato ai bambini che approcciano per la prima volta l’ambiente scolastico. "Tutte le ricerche internazionali dimostrano che chi frequenta nidi e scuole dell’infanzia ha, nel corso della vita, possibilità migliori e più interessanti di chi ha trascorso l’intera prima infanzia nell’ambiente familiare - esordisce Novara -. Partendo da questo presupposto, ho cercato di rispondere a una domanda: che mosse possono fare i genitori per creare le migliori condizioni, in modo che la prima esperienza scolastica dei propri figli diventi un’opportunità ricca e stimolante?". Da qui la guida. "Lo scopo - prosegue l’esperto - è aiutare i genitori ad agire in sintonia con le necessità della scuola e dei bambini. Un esempio? Il sonno: un bambino che ha dormito un buon numero di ore, a scuola potrà godere meglio delle proposte di apprendimento". A.Z.