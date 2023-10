Nicolò Barella accostato al caso scommesse si sfoga sui social: “Siete dei pagliacci”

Nicolò Barella rompe il silenzio. Il centrocampista dell'Inter e della nazionale si è sfogato nelle sue storie Instagram dopo che un quotidiano oggi lo ha inserito tra i nuovi nomi di calciatori coinvolti nello scandalo calcio scommesse. "Da un giornale che si chiama LaVerità ci si aspetterebbe più serietà", attacca l'atleta sardo. Poi la stoccata: "LaVerità e che siete solo dei pagliacci", con tanto di emoticon del clown.

Il nome del centrocampista sardo nell’ultimo periodo è comparso più volte sul web in ipotetiche liste di calciatori coinvolti in giri di scommesse illegali. Teorie nel caso di Barella, ma anche in quello di altri suoi colleghi finiti nel pentolone degli accusati che hanno minacciato o già depositato querele per diffamazione, mai supportate da prove o confermate da indagini della procura.

Per questa ragione Nicolò ha deciso di passare dalla difesa all'attacco, come spesso fa nel rettangolo di gioco, annunciando querele a chi lo accosterà di nuovo a questo scandalo: "Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo, figuriamoci le scommesse (per di più sul mio lavoro). L'unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa mer*a. Per questo da oggi passerò per vie legali", conclude Barella nella sua storia.