Nicoletta Saracco morta di tumore al seno a 33 anni: era l’influencer della prevenzione

Nicoletta Saracco aveva 33 anni (foto dal suo profilo Instagram)

Milano, 26 marzo 2023 – Nicoletta Saracco era bella, piena di vita e di talento, sempre allegra nonostante la batosta del destino: un tumore al seno diagnosticato a 29 anni che le aveva cambiato la vita. Dopo quattro anni di cure purtroppo non ce l’ha fatta: è venuta a mancare ieri. Lei, designer e artista marchigiana trasferitasi a Milano, aveva abbandonato il lavoro nel mondo della moda per diventare suo malgrado influencer “anti-cancro”, attivista della promozione della prevenzione insieme allo Ieo Istituto Europeo di Oncologia. Sul suo profilo Instagram “con naturalezza e sincerità la sua esperienza di paziente oncologica per invitare alla prevenzione e soprattutto per sconfiggere i tanti tabù che ancora, purtroppo, accompagnano la malattia”. Così la ricordano gli amici della Fondazione Ieo Monzino. Con la sua testimonianza di coraggio e allegria dava forza a tanti malati e malate come lei, come raccontano i messaggi di ringraziamento che riceveva e che pubblicava sul social. La sua forza erano la determinazione e il sorriso sempre stampato in faccia, anche quando andava allo Ieo per le terapie. I suoi #lookdaIeo, come aveva ribattezzato l’hashtag con cui accompagnava le foto, erano sempre coloratissimi: tacchi a spillo, gonne e pantaloni eleganti. Un modo per non cedere...