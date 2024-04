“Net4Neet“, scopri il tuo talento. Corsi e orientamento per i giovani

È partito il progetto “Net4Neet“ rivolto a ragazzi dai 18 ai 30 anni residenti a Corsico non impegnati in percorsi di formazione, istruzione o lavoro e che intendano sviluppare capacità, interessi e acquisire nuove competenze. Le attività, coordinate dal Comune, sono sviluppate in partnership con Asst Rhodense, Università Cattolica del Sacro Cuore, Ikea Italia Retail, Fondazione Gi Group, Aldai – Associazione lombardia dirigenti aziende industriali, Aikikai Corsico Asd e le cooperative sociali Lavoro Integrazione, Officina Lavoro, Piccolo Principe, Lo Scrigno. Il progetto vuole favorire la ripresa della formazione e l’inserimento lavorativo qualificato, con proposte diversificate che possano andare incontro ai differenti bisogni espressi dai giovani attraverso percorsi di motivazione, orientamento e formazione. Per stimolare la motivazione, esplorare attitudini e inclinazioni e promuovere lo sviluppo della partecipazione attiva, vengono proposti laboratori gratuiti di aikido (dal 6 aprile), video, fumetto (dal 13), teatro (dal 5) e azioni di cittadinanza attiva e per l’ambiente. La sede delle attività sarà il nuovo Polo giovani in piazza Europa, messo a disposizione dal Comune e che sarà inaugurato il 10 aprile. Qui si possono trovare anche postazioni internet per i ragazzi.

I giovani potranno, inoltre, partecipare a colloqui individuali di orientamento e a percorsi di apprendistato e stage in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro. Il Gruppo volontari per il sociale di Aldai – Federmanager, inoltre, offrirà percorsi individuali di orientamento professionale e un aiuto per i giovani affinché possano realizzare le proprie idee imprenditoriali. La prima iniziativa è stata proposta da Associazione lavoro e integrazione: una troupe che con la guida di una fotografa e videomaker professionista ha iniziato a realizzare fotoritratti e videointerviste per una indagine sui giovani che vivono a Corsico.