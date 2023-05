Nessun apparentamento per Tellini

"Coerentemente con il nostro percorso che ci ha visti scegliere la strada più difficile, ma a nostro avviso, la più corretta, ringraziando ancora i nostri elettori per la fiducia, comunichiamo che non intendiamo procedere ad alcun apparentamento, sia tecnico che politico. Il nostro elettore è pertanto libero (ed è questa la nostra forza, non ci sono ordini per interessi politici sovracomunali) di votare secondo coscienza. Siamo l’unica coalizione libera di agire solo nell’interesse di Arese". A sette giorni dall’appuntamento con le urne per il ballottaggio l’esclusa Roberta Tellini, candidata di Forza Italia, Arese Rinasce - Avanti Insieme, lista Arese Migliore in Azione - Tellini Sindaco, che al primo turno ha ottenuto il 23,81%, conferma che non ci sarà nessun appartamento con i due candidati in corsa né tantomeno nessuna indicazione di voti per gli elettori che hanno sostenuto la sua coalizione. Domenica 28 e lunedì 29 maggio gli elettori aresini dovranno scegliere tra Luca Nuvoli, 34 anni, candidato del Partito Democratico, lista Forum e lista Arese che vive- Nuvoli Sindaco, vicesindaco e assessore al Bilancio uscente e Giovanni Congi, 55 anni, avvocato penalista e tributarista a Milano, candidato di Fratelli d’Italia e Lega a contendersi la poltrona di sindaco. Parte in vantaggio Nuvoli con il 48.47% (pari a 4151 voti) mentre l’avversario Congi ha ottenuto il 27,72% dei voti.Roberta Rampini