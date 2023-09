Nerviano frutta e verdura scaduta: 10mila euro di multa

Nerviano 15 settembre 2023 - Alimenti scaduti, scarsa igiene e nessun permesso. In questi giorni, gli agenti del comando unico di Polizia Locale hanno effettuato controlli di polizia annonaria in due attività commerciali di Nerviano: un attività di vendita di alimenti e bevande per asporto e un fruttivendolo. In entrambi gli esercizi sono state trovate irregolarità che hanno portato a una maxi multa da10mila euro.

Nel primo esercizio è stata accertata la mancanza del manuale Haccp, l’assenza di idonei cestini dei rifiuti all’interno del locale e la mancanza di etichettatura in vari contenitori trovati all’interno dei frigoriferi tale non renderne possibile la tracciabilità, la data di produzione e la scadenza.

All’interno del fruttivendolo invece è stata trovata esposta frutta e verdura in cattivo stato di conservazione e alcuni prodotti addirittura avariati. Sugli scaffali sono stati trovati alimenti confezionati scaduti, non erano esposti i prezzi di vendita e, anche in questo caso, non era presente il manuale Haccp. Infine, all’esterno del locale, sono stati trovati depostati rifiuti indifferenziati maleodoranti. Così il comandante Palmeri: "Quale comandante della polizia locale, ritengo che l’attività di Polizia Annonaria sia importantissima perché volta alla tutela del consumatore e quindi dei cittadini. È alquanto grave che un esercizio commerciale che tratta alimenti e bevande non abbia il manuale Haccp che è la prima cosa che si dovrebbe avere prima di iniziare l’attività in quanto si tratta di un manuale di autocontrollo che attraverso un’analisi dei rischi e controllo dei punti critici, disciplina le misure da adottare per eliminare o ridurre a un limite accettabile i pericoli legati alla sicurezza e igiene degli alimenti. Si tratta di un manuale studiato ad hoc e fatto su misura per quella specifica attività commerciale. Cosa altrettanto grave è porre in vendita alimenti scaduti o avariati in quanto trattasi di una condotta pericolosa per la salute del cliente che viene attratto dal prezzo vantaggioso o dall’offerta".