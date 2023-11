Nerofrizzante. Appuntamenti con gli scrittori

Si chiama Nerofrizzante ed è un progetto nato 7 anni fa all’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio di via Copernico a Milano per volontà di alcuni professori di Lettere. Obiettivo: avvicinare gli studenti alla narrativa contemporanea. Partito come gruppo di lettura pomeridiano, con il passare del tempo è diventato molto di più: i ragazzi hanno invitato a scuola scrittori da intervistare, hanno creato un giornalino scolastico, una pagina Instagram (@nero.frizzante) e un podcast, senza fermarsi neppure durante la pandemia. Oggi ricominciano gli incontri con gli scrittori, aperti a tutti: appuntamento alle 14.15 al Teatro Sales di via Copernico con l’autore Marco Balzano (al centro, il suo ultimo romanzo: “Café Royal“ ambientato in un bar di Milano che diventa il centro del mondo. Un luogo di incontri e una galleria di volti). Si potrà seguire anche in streaming, su operaprima.info. "Dallo scorso anno – spiega Filippo Elli, docente di Lettere e promotore del progetto – collaboriamo infatti con il concorso di scrittura creativa Opera Prima, promosso dall’Istituto Toniolo e dall’Associazione Apis, Amore per il sapere. Gli incontri di Nerofrizzante sono a disposizione di tutti i giovani aspiranti scrittori e di tutti coloro che sono interessati ad assistervi". Grazie a Nerofrizzante "gli studenti – aggiunge – hanno la possibilità di essere protagonisti, con una supervisione poco

invasiva da parte degli insegnanti". L’appuntamento successivo sarà il 30 novembre con lo scrittore Luigi Garlando che parlerà con i ragazzi del suo libro “Siamo come scintille“.

Marianna Vazzana