Nell’Allegra fattoria del mercato. Cibi, premietti e giochi per animali

Un cagnolino e un gattino sono al centro del logo de “L’allegra fattoria di Nancy“. Il disegno cattura gli sguardi umani ma sono le leccornie – soprattutto biscottini e premietti – che gli amici a quattro zampe sanno di trovare sempre dietro il bancone, a rendere questo luogo “prima tappa obbligata“ per tutti coloro che entrano al mercato di Wagner con i loro animali al seguito. "Io sono qui da 15 anni" esordisce Nancy Laterza, che tiene le redini dell’attività insieme alla figlia Valentina. Una realtà che si distingue nel mercato comunale coperto che, nato nel 1929, è il più antico della città. Qui i clienti trovano tutto ciò che serve per la cura dei loro pet: mangimi completi e complementari per cani e gatti, articoli per la loro cura, accessori e giochi. Come sono cambiate le abitudini della gente, nel tempo? "Noto tante differenze – risponde Nancy –: adesso i padroni degli animali tendono ad avere sempre premietti in tasca. Soprattutto, prestano molta più attenzione al cibo per i loro amici pelosi. Anche gli animali, come gli uomini, possono soffrire di patologie e intolleranze, quindi è necessario dare loro degli alimenti che non siano nocivi per la salute e anche pensati su misura per loro". La figlia Valentina, esperta di fitoterapia, oggi ha 33 anni e ha iniziato ad affiancare la mamma fin da quando era alle scuole superiori. La sua passione per questo mondo è cresciuta e oggi lavora anche accanto a veterinari. Spiega che "guardando la cartella clinica degli animali il professionista capisce quale sia la dieta più appropriata, soprattutto in caso di intolleranze alimentari, per curare patologie o per rafforzare magari denti o ossa". E poi nella “Allegra fattoria“ vengono anche venduti dei prodotti adatti sia ai cani e sia agli umani, "sono pensati per rendere ancora più unico un legame già speciale", fa sapere Nancy. Nello specifico: biscotti al gusto di cocco, mirtillo o lavanda. E per i gatti? "Abbiamo premietti adatti a rinforzare denti e muscolatura della bocca e a prevenire problemi renali". I clienti sono soddisfatti? "La mia Kira, uno Schnauzer nano, inizia a tirare prima del semaforo quando vengo qui. Quindi direi di sì", dice un’habituè. Non c’è solo la vendita di prodotti, "organizziamo anche eventi e mini lezioni – conclude la titolare – in collaborazione con scuole ed esperti. Per esempio per l’addestramento cinofilo o sull’armocromia dei cani". E lei ha animali? "Sì, non potrei vivere senza. Ho due gatti. In passato ho avuto anche un husky, un criceto e un coniglio".