Nel bagagliaio quattro chili di droga. Pesta gli agenti e tenta la fuga

Aveva oltre quattro chili di sostanze stupefacenti nel bagagliaio dell’auto, arrestato un giovane marocchino di 23 anni: feriti due agenti. Il blitz della polizia di Stato è arrivato al termine di una serie di controlli da parte della squadra investigativa del Commissariato Scalo Romana, che aveva individuato a Rozzano, in via Mazzini, lo stabile dove risiede il giovane pregiudicato con a carico un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole, per spaccio di droga.

I poliziotti hanno notato uscire di casa il 23enne che si è diretto verso un’auto, parcheggiata poco distante, dove ha sistemato alcune cose che erano all’interno del portabagagli per poi mettersi alla guida. Gli agenti lo hanno seguito fino a un autolavaggio in via Verdi a Assago. Qui hanno fermato il 23enne, che li ha aggrediti violentemente tentando la fuga. Una volta immobilizzato il giovane, gli agenti hanno rinvenuto nel bagagliaio tre borse in tela contenenti 14 panetti di hashish per un peso di 1,365 chili, un panetto di cocaina per un peso di 577 grammi, 11 sacchetti di nylon contenenti 1 chilo di cocaina, due panetti da un chiilo di eroina e due bilancini di precisione (nella foto). Dai successivi controlli nell’appartamento, nelle tasche dei suoi giubbini sono stati rinvenuti e sequestrati 7.800 euro in contanti. Gli agenti feriti sono stati dimessi uno con una prognosi di 25 giorni per la lussazione della spalla destra e l’altro con 3 giorni per un lieve trauma cranico. Il 23enne è stato rinchiuso a San Vittore e dovrà rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Massimiliano Saggese