Nel 2022 toccò all’Itis Mattei

Non è la prima volta che le scuole di San Donato diventano bersaglio di atti vandalici, anche di una certa entità. Esattamente un anno fa era stato l’Itis Enrico Mattei a subire un’incursione notturna, con ignoti che, dopo essersi introdotti nel plesso, avevano divelto gli estintori dai muri e ne avevano scaricato il contenuto sul pavimento di ben 30 aule. Ancora. I vandali avevano imbrattato i muri con scritte e graffiti, in alcuni dei quali venivano fatti i nomi di docenti in servizio nella scuola. Per finire, avevano preso di mira la postazione dei bidelli, danneggiato un pc e una lavagna di ultima generazione, svuotato alcuni flaconi di detersivi e gel sanificanti che erano in dotazione all’istituto. Anche in quel caso, la scuola era stata dichiarata inagibile, con le lezioni sospese per due giorni, così da consentire gli interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino degli estintori.

A flagellare gli istituti di San Donato sono, in alcuni casi, anche i furti. Tra il dicembre 2022 e i primi mesi del 2023 le scuole del Comprensivo di via Libertà sono state visitate a più riprese, presumibilmente sempre a opera di una stessa persona che nel complesso ha messo a segno una ventina d’incursioni. Nel bottino sono finite per lo più le monete dei distributori di merende. Per chiedere maggiore sicurezza i genitori avevano organizzato un sit-in davanti al Comune. A.Z.