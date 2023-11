Nei guai 3 egiziani in nero e il titolare del cantiere

Tre egiziani senza permesso di soggiorno al lavoro (in nero) in un cantiere edile sono stati scoperti dalla polizia locale. Sono stati denunciati e avviati alle procedure d’espulsione. I guai arriveranno anche per il titolare del sito, che rischia ora una multa da parte dell’Ispettorato del lavoro e una denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le irregolarità sono emerse durante un servizio di controllo da parte degli agenti.