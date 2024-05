Negozio e laboratorio condiviso. Il Posticino è la tana degli artisti

Un laboratorio artistico, un negozio di arte e artigianato accessibile a tutti, lontano dalla visione dell’arte come materia per pochi, e una suggestiva “sala camino“. È “Il Posticino“, un luogo di ritrovo per artisti e artigiani che valorizza le passioni e fa anche riscoprire le antiche arti.

Al Posticino, in via Vittorio Veneto, vengono organizzati incontri, laboratori, presentazioni, ma si possono anche sfruttare gli spazi di quiete (cellulare rigorosamente da tenere silenzioso) per ricamare, leggere, scrivere, dipingere, coltivare una passione o un hobby. Nel Posticino si riscoprono anche le attività di una volta, come scrivere a mano lettere e biglietti, fare un’esperienza in camera oscura per la stampa fotografica e tante altre iniziative "per arricchire la propria dimensione artistica e scoprirne di nuove", racconta Giorgia Distefano, creatrice del luogo con Andrea Calvani. Insieme a loro tanti artisti e collaboratori: Roberto Sironi (dal 17 al 19 maggio organizza un evento di “immersione nell’arte“), Andrea Polenghi, l’insegnante di acquerello Loredana De Franceschini, la pittrice Carolina Nason, l’insegnante di modellato in creta Andrea Cocchiara e Pier Margan, che riproducono in versione xxl oggetti quotidiani, Alessandro Taliano detto Zally, ritrattista ed esperto di fotografia, la sarta fantasista Patrizia Zanforlin e Fantafilò. E ancora, la “fotografa emozionale“ Sabrina La Rosa che collabora con Laura Pausata, la scuola “Arte, Arti e Artemizie“, l’artigiana Stefania Toriello, lo scrittore Roberto Anzaldi e il disegnatore in grafite Matteo Silvestri. In occasione della Notte bianca trezzanese di luglio, un open day presenterà tutti i corsi che partiranno a settembre. Nel frattempo, il calendario di iniziative e proposte è ricco, anche per i bambini. Tutte le info: 3408432765. Francesca Grillo