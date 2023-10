Negozi sotto casa, la svolta. Parte l’operazione rilancio: "Pronti al salto di qualità"

Nominato lo scorso mese di settembre, il manager del Distretto urbano del commercio è arrivato in città. Si tratta di Nicola Minelli, bolognese, laureato in Economia aziendale, all’attivo alcuni master in marketing territoriale, strategie della comunicazione, management delle associazioni di categoria del terziario. Minelli è stato selezionato dal Comune di Rho, primo per titoli ed esperienza fra nove candidati che hanno partecipato all’avviso pubblico. Dal 2015 è manager del Distretto del commercio di Schio, in Veneto, prima lo è stato anche a Marostica. Ha lavorato per la Regione Emilia Romagna e nel Comune di Rovereto, occupandosi di rigenerazione urbana. Il manager ha iniziato il suo lavoro in città con un giro tra le bancarelle del mercato settimanale del lunedì, al mercatino di via Garibaldi, in via Matteotti una delle vie storiche del commercio, piazza Jannacci e infine una prima riunione in municipio. Qui ha incontrato la cabina di regia del Duc composta dall’assessore e vicesindaco Maria Rita Vergani, il dirigente Luigi Fregoni, la presidente della delegazione Ascom Rho Patrizia Giudici affiancata da Lorena Biasioli e da Matteo Olivares, il segretario di Confcommercio Rho Marco Musazzi. Ha ascoltato le richieste dei commercianti e dell’amministrazione comunale.

"Confidiamo nel suo prezioso e professionale contributo per rilanciare il commercio di vicinato in città - ha commentato il vicesindaco -. Noi siamo pronti a sostenere i nostri negozianti e le iniziative avviate con loro, ma adesso ci impegniamo, grazie alla figura del manager di distretto, a fare un salto di qualità". L’obiettivo è quello di valorizzare i negozi di vicinato che in città, come in altri Comuni dell’area nord ovest, devono fare i conti con l’apertura di giganteschi centri commerciali. In agenda c’è anche il rilancio del mercatino di via Garibaldi che, nonostante idee e progetti fa fatica a decollare e in questi anni si è svuotato. E infine c’è lo storico mercato ambulante del lunedì, uno dei più grandi della Lombardia, che cambierà volto nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana di piazza Visconti. "Il manager si è impegnato a elaborare alcune proposte, tenendo conto anche di esperienze vincenti di promozione del territorio vissute altrove che si possano replicare qui in città", conclude il vicesindaco.