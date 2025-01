Negozi inclusivi e accessibili. Rampe mobili anti-barriera: via all’incentivo per l’acquisto

Un commercio di vicinato più inclusivo e accessibile a tutti, anche alle persone più fragili. Su questo presupposto si basa la scelta dell’amministrazione comunale di mettere a disposizione dei commercianti del centro urbano un incentivo per l’acquisto di una rampa mobile certificata che, di fatto, elimini qualsiasi limite o barriera di accesso ai loro esercizi commerciali. "Con un piccolo contributo saremo in grado di rendere ancora più inclusivo e accessibile il nostro territorio e l’accesso agli esercizi di vicinato del centro urbano - spiegano il sindaco Graziano Musella e il consigliere delegato al Commercio Giuseppe Romano -. Questo è un primo passo al quale ne seguiranno altri per la valorizzazione dei nostri commercianti. Attraverso iniziative di vario tipo, sosterremo il commercio al dettaglio, un servizio importante per la nostra quotidianità".

Ma questo non è che il primo di una serie di iniziative per rivitalizzare “le botteghe” del centro urbano. "Con l’arrivo della bella stagione, in collaborazione con i commercianti, organizzeremo una serie di eventi su tutto il territorio che li vedranno protagonisti". Un’altra idea su cui sta lavorando l’Amministrazione e una fidelity card per incentivare il commercio locale. Per ricevere il contributo bisognerà partecipare ad un bando pubblico: il fondo a disposizione è di 5mila euro. Il riconoscimento economico potrà essere richiesto da persone fisiche o giuridiche esercenti o titolari di esercizio di vicinato, presenti nel centro urbano del territorio comunale il cui accesso ai locali sia collocato sul piano stradale dei marciapiedi. Non potrà essere riconosciuto per edifici di nuova costruzione. L’acquisto della rampa dovrà essere conforme e certificata ai sensi della vigente normativa. "Per una città più inclusiva, il prossimo passo da compiere - proseguono gli amministratori - sarà quello della redazione del Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche".

Mas.Sag.