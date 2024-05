Negozi e ristoranti. Job day al Fiordaliso

Anche nel mese di giugno proseguono gli appuntamenti con il lavoro sul territorio. Mercoledì 5 a Vimodrone, dalle 10 alle 12.30, si tiene un doppio workshop organizzato da Afol Metropolitana insieme all’amministrazione comunale. Si parte con un focus per scoprire strategie e tecniche per rendere efficace la ricerca di lavoro e per conoscere come attualmente le aziende selezionano il personale. A seguire sarà possibile incontrare i recruiter di Afolmet e sostenere un primo colloquio di selezione, portando la copia cartacea del cv proprio aggiornato o salvata su smartphone. Per chi desiderasse aggiornare il proprio curriculum vitae in maniera efficace, l’appuntamento è per lunedì 3, dalle 14 alle 17, all’Afolmet Red Point di Cesano Boscone, mentre giovedì 6, dalle 14 alle 16, sarà possibile partecipare allo speed date lavoro. Anche in questo caso i selezionatori sono a disposizione dei presenti per un colloquio di preselezione per le ricerche aperte sul territorio. Giovedì 6 Afol Metropolitana, in collaborazione con il centro commerciale Fiordaliso, organizza un job day per le persone interessate a lavorare nel mall di Rozzano. L’evento si aprirà alle 9.30 con una breve presentazione dei brand e delle figure ricercate, sia nella vendita al dettaglio sia nella ristorazione. A seguire, dalle 10 alle 14.30, sarà possibile sostenere un primo colloquio direttamente con i recruiter dei marchi. Inoltre, per chi desiderasse candidarsi anche ad altre offerte, potrà incontrare i selezionatori di Afolmet per un colloquio di preselezione. Maggiori informazioni su afolmet.it