Nazionali Csi, Arese trionfa Conquistate 37 medaglie

La Rhythmic’s team di Arese torna dai nazionali con 37 medaglie. È davvero ricco il bottino della squadra di ginnastica ritmica nelle gare nazionali Csi di Lignano Sabbiadoro. Le ragazze aresine hanno conquistato 21 ori, 8 argenti e 8 bronzi, guadagnando così il secondo posto nel medagliere nazionale e il primo tra le società lombarde. "A prescindere dalle numerose e importanti medaglie, vogliamo fare i complimenti a tutte le nostre ginnaste, chi alla prima esperienza nazionale, chi già esperta. Sono state bravissime e vorremmo si convincessero che ogni errore non è un fallimento ma un punto di partenza da cui imparare per migliorarsi e crescere", spiegano i tecnici della associazione sportiva.

Per quanto riguarda la prima categoria della squadra Advanced, composta da Aurora, Clelia, Emma e Zharie, hanno vinto l’oro negli esercizi con la palla e con cerchi e funi, diventando prime classificate assolute. Per la seconda categoria, la coppia Base composta da Anna e Bianca ha vinto l’argento. La coppia Medium, Carolina e Sofia, ha conquistato l’oro nei giochi con la palla. La squadra Medium, Anna, Bianca, Carolina e Sofia, seconde classificate con i cerchi, prime classificate con cerchi clavette, hanno vinto il primo posto come prime classificate assolute. Nella squadra Large, Arianna, Beatrice, Camilla, Desirée e Margherita sono seconde nella classifica a palle, prime nei cerchi e clavette e prime classificate assolute. La squadra Advanced, Matilde, Rebecca e Sara, prime classificate nelle palle, argento nei cerchi e clavette, prime classificate assolute. Un applauso anche alla categoria Special, tra cui l’aresina Clelia e "a tre bambine che non possono fare gare perché troppo piccole: Malaika, Emily e Carolina, tutte e tre di Arese", aggiungono dalla associazione.

Davide Falco