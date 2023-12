Natale sicuro: turno notturno sino a fine mese

Operazione Natale sicuro, accordo a quattro sotto l’egida della polizia locale centro Martesana, nei tre centri aderenti e nel Comune di Carugate vigili urbani per le strade sino alle due di notte per tutto dicembre. Obiettivo garantire festività serene alla cittadinanza e prevenire furti, vandalismi e microcriminalità in un periodo dell’anno particolarmente delicato e a rischio. L’accordo, si spiega, è stato reso possibile dall’implementazione di alcuni fondi della Regione Lombardia a Cassina, che si è assicurato il ruolo di capofila del servizio Smart natalizio, con possibilità di estensione delle turnazioni.

Il corpo di polizia locale centro Martesana opera da anni su Cassina, Pessano con Bornago e Bussero, e a servizio di questi centri gestisce anche l’attività di videosorveglianza e monitoraggio tecnologico del territorio. "Ma questo specifico accordo, siglato nei giorni scorsi –spiega l’amministrazione cassinese in una nota – prevede l’aggiunta di una municipalità in più, quella di Carugate, rispetto ai centri d’area già previsti. Gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Alessio Bosco saranno dunque in servizio per tutte le festività in quattro centri e su un ulteriore turno di lavoro straordinario, dalle 20 alle 2. Alcuni interventi sono già partiti, si prosegue sino alla notte di Capodanno". La sindaca Elisa Balconi, che ha assunto la delega alla sicurezza e polizia locale dopo le dimissioni dell’assessore alla partita commenta così: "Una dimostrazione dell’ottima sinergia che si è instaurata fra i Comuni e la Regione. Desidero ringraziare in questo senso l’assessore alla Sicurezza di Palazzo Lombardia, che ha fatto stanziare personalmente i fondi destinati all’implementazione della presenza di agenti sul territorio, un tema su cui siamo sulla medesima lunghezza d’onda. Maggiori controlli significa più tranquillità per i cittadini. In particolare nel periodo prenatalizio, in cui tutti aspirano alla serenità, ma in cui purtroppo il crimine non va in vacanza".

Monica Autunno