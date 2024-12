Natale a Novate: eventi imperdibili tra trenino, mercatini e concerti

"Aspettando Natale" è il titolo del calendario di eventi organizzati dal Comune di Novate. Ieri e oggi il "Trenino di Natale" sfilerà gratuitamente per le vie della città con corse che partiranno da Villa Venino ogni 45 minuti, dalle 10 alle 12.15.

Domani, sempre in Villa Venino, si terrà il mercatino del libro usato a cura dell’associazione Amici della Biblioteca. Sabato 14 in biblioteca ci saranno letture per bambine e bambini dai 18 ai 36 mesi e nel pomeriggio nelle vie del centro risuoneranno le note della tradizione natalizia di "Live natalizio in vetrina".

Il 14 e 15 in Villa Venino sarà allestito il mercatino degli hobbisti. Il 20 alle 21, al teatro comunale, il gruppo Cuartet si esibirà nel tradizionale concerto di Natale.

Sabato 21 dalle 15.30 alle 17, in piazza Pertini e in via Baranzate, protagoniste le note della tradizione natalizia, suonate dal Corpo musicale Santa Cecilia, con "Balconata musicale". Alle 17 di domenica 22 a teatro andrà in scena "La vera storia di Babbo Natale".