Nasce “Officine della salute“: servizio di medicina primaria

In via Oleandri è stato inaugurato il nuovo ambulatorio “Officine della salute“, aperto a tutta la cittadinanza per il controllo della pressione arteriosa. L’ambulatorio rappresenta un nuovo punto di riferimento sociosanitario realizzato grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Sono stati numerosi i cittadini che, nel corso della mattinata, hanno potuto usufruire del servizio gratuito di misurazione della pressione arteriosa messo a disposizione degli operatori della Croce Rossa per questa giornata speciale. Il nuovo ambulatorio “Officine della salute“ offre diversi servizi fornendo accesso gratuito a cure di medicina primaria, visite specialistiche, orientamento ai servizi del territorio, supporto psicosociale, farmacia solidale oltre a informazioni sulla salute e sui corretti stili di vita. L’ambulatorio di Rozzano è aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 18 ed è sempre presente un infermiere. Mas.Sag.