Nasce la Giunta Cairo-bis: prima le case popolari

Nasce la Giunta del sindaco bressese Simone Cairo (nella foto) al suo secondo mandato, tra le conferme le due donne assessori, entrambe della lista civica "Bresso è nel Cuore", Cristina Dimasi e Franca Dall’Ara, tra le più votate in assoluto, e i nuovi assessori, uno a testa, dei partiti del centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Dopo la vittoria con quasi il 65% al primo turno, il riconfermato Cairo ha nominato i membri del governo locale, premiando il grande risultato della civica, quasi il 37% dei consensi: se Cairo si tiene le deleghe alla Sicurezza, allo Sport, all’Urbanistica, più i Lavori Pubblici, il vicesindaco è Cristina Dimasi che è assessore all’Area Minori, oltre all’Istruzione, Prima Infanzia e Famiglia, come nella giunta precedente.

Lo stesso discorso vale per Franca Dall’Ara che mantiene le deleghe importanti come Bilancio e Tributi, aggiungendo i Servizi Sociali, gli Anziani, la Disabilità e le Politiche per la Casa. Per la Lega, con Sergio Chirico, c’è l’assessorato con Ecologia, Igiene urbana, Polizia locale, Protezione civile, e con due nuove deleghe: la Tutela e Diritti degli Animali e il Parco Nord. Entrano in Giunta anche Fratelli d’Italia, con Marco Martino, e Forza Italia, con Luigi Chiodini: Martino ha le deleghe al Lavoro, alla Mobilità e ai Trasporti, mentre Chiodini è assessore alle Attività produttive, al Commercio, ai Giovani e alla Cultura. Per il sindaco Cairo "si riparte per FareBene e per continuare i progetti iniziati; tra questi ci sarà subito la manutenzione delle case popolari. Questa è una giunta con persone di qualità con la riconferma di Dimasi e Dall’Ara con deleghe significative". La "prima" del consiglio comunale sarà lunedì 5 giugno, alle 21. G.N.