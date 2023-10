Nasce la “Banca dei giovani“. Finanzierà progetti sociali gestiti dai ragazzi del territorio

Il modello irlandese sbarca sul territorio, al centro, il ruolo che i ragazzi possono avere nello sviluppo dell’Est Milano. Fra filantropia, impresa e socialità nasce YouthBank Adda-Martesana, la Banca dei giovani, un percorso di crescita dell’area - 28 Comuni da Basiano a Vimodrone passando per Trezzo - finanziato da Fondazione di Comunità Milano guidato da adolescenti e ventenni. La selezione dei "banchieri" è in itinere, devono avere fra i 16 e 24 anni, per chi verrà scelto ci sarà un corso di formazione di tre giorni in Valchiavenna, il 17,18 e 19 novembre. Ai 12 partecipanti si insegnerà a “leggere“ i bisogni dei coetanei e a scrivere un bando per soddisfarli con risorse messe a disposizione dalla Fondazione. "L’iniziativa è dedicata a chi vuole mettersi in gioco per cambiare il meglio la propria comunità", spiegano gli organizzatori. Dopo la trasferta i partecipanti diventeranno YouthBanker, "affineranno cioè competenze di valutazione e comunicazione utili allo sviluppo della zona con il supporto di esperti". Unica regola: finanziare programmi sociali ideati e gestiti da altri giovani dell’Adda Martesana. Ragazzi che aiutano ragazzi in un cammino verso l’autonomia.

"Per stimolare i coetanei a elaborare idee e a presentarle rispettando i requisiti del bando - ancora la Fondazione - l’équipe sarà chiamata a promuoverlo, acquisendo così nuove capacità. Una volta selezionati i migliori piani gli YouthBanker dovranno verificare che “ogni promessa venga mantenuta” attraverso una serie di incontri di monitoraggio con i responsabili di ciascuna iniziativa e verifiche di impatto sul territorio". A tirare le fila ci sarà anche Spazio Giovani. Il capitolo dell’Est Milano arriva dopo quello del Sud Milano, che ha riscosso grande successo. Il cammino proietta i ragazzi in un network globale, Fondazione di Comunità Milano infatti è parte di YouthBank International, la rete attiva in 36 paesi del mondo che oggi conta oltre 300 YouthBanker e migliaia di progetti ideati, realizzati e monitorati da under 24. "La Banca è nata a Belfast negli anni Novanta ed è un modello di innovazione sociale, grazie al quale i ventenni imparano a gestire piani e finanziamento di azioni a favore della comunità". Candidature entro il 22 ottobre sul sito fondazionecomunitamilano.org