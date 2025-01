Nasce il centro commerciale diffuso. Un “pos“ unirà mercato e negozi

di Marianna VazzanaMILANOMancano tre giorni al debutto: da lunedì il “centro commerciale diffuso“ che unisce le 25 attività del mercato comunale coperto di piazza Wagner a una quarantina di negozi della zona del Duc, Distretto urbano del commercio, Vercelli De Angeli, sarà realtà. Segno tangibile: la “Bobox“, "un pos rivoluzionario", spiega Andrea Smidili, responsabile marketing del mercato, che consentirà ai clienti di ricevere punti in cash back ad ogni pagamento effettuato o di ricevere voucher da utilizzare per beneficiare di sconti nei negozi di prossimità, sia che si faccia la spesa in presenza e sia che si ordini on line. A poco a poco, si aggiungeranno sempre più servizi. Ai clienti basterà attivare il lettore Qr Code sul proprio smartphone e inquadrare la “scatola nera“ del bobox per avere i punti sulla propria card digitale, personale, che comparirà sullo schermo del telefono. Un altro passo in avanti per il mercato comunale coperto di piazza Wagner che, nato nel 1929, è il più antico della città, e per tutti i negozi della zona che fanno parte del progetto.

"Lo sviluppo del centro commerciale diffuso del Duc Vercelli De Angeli – sottolinea Smidili – è ai blocchi di partenza: il mercato esce dalle proprie mura, si unisce ai negozi del territorio e completa l’offerta alla propria clientela con servizi e prodotti che si possono trovare anche fuori dal mercato comunale. Per questo abbiamo creato la Bobox, che permette ai clienti tramite una digital card di accumulare punti e di ricevere sconti in cash back, che è possibile poi utilizzare in tutti gli esercizi commerciali convenzionati. L’obiettivo è combattere il “nomadismo“ della clientela, prevenire la desertificazione commerciale e fidelizzare le persone, in tutti i negozi convenzionati". Da lunedì, quindi, sui banchi i clienti troveranno le “Bobox“ che potranno attivare al momento del pagamento per ricevere punti.

Le novità non sono finite: "A fine mese, il 31 gennaio, parteciperemo al bando del Comune di Milano sul crowdfunding civico “Alleanze di quartiere“", conclude Smidili. Attraverso questo bando – che scadrà appunto il 31 gennaio – il Comune sostiene la nascita o lo sviluppo di alleanze tra operatori economici e sociali per valorizzare il tessuto economico locale, supportare l’economia di prossimità e prendersi cura del contesto urbano. Nel crowdfunding civico, il 50% delle risorse viene raccolto tramite una piattaforma messa a disposizione dall’Amministrazione e il resto viene coperto dal Comune con un finanziamento a fondo perduto.