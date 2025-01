Ecco il "Nama”, sul naviglio Martesana. Il nuovo anfiteatro con sale studio, spazi per eventi e officine di quartiere

Milano – "Uno spazio ibrido, socio culturale, aperto alla comunità". Così viene presentato il “Nama“, Nuovo anfiteatro martesana, che è stato inaugurato il 15 gennaio, con quattro giorni di festa. Il luogo è dentro lo spazio comunale all’interno del parco Martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo, l’ingresso da via Agordat, tra via Padova e viale Monza. Talk show, musica, performance artistiche, teatro, allestimenti e tanto altro. Un’occasione in cui sono state presentate al quartiere tutte le potenzialità di questo luogo di socializzazione e di servizi attivati.

Nama è un progetto co-finanziato da Fondazione Comunità Milano nell’ambito del progetto “La Città dei Giovani“ e prevede il coinvolgimento di ragazzi under 30 nell’organico gestionale del nuovo centro socio-culturale e la realizzazione di spazi e servizi per la comunità, co-progettati dalla stessa durante lo scorso inverno.

Tra gli spazi utilizzabili la sala studio, quella per il coworking, le officine di quartiere, la sala prove con l’angolo ad hoc per la produzione di contenuti, la registrazione, e lo spazio dedicato ad attività, incontri ed eventi. "Nama – si legge sulla pagina del Comune, – resterà aperto tutti i giorni per offrire presidio e cura nel parco della Martesana e per rispondere alle necessità riscontrate e a quelle dei giovani, portando innovazione culturale e occasioni di socialità". Dalla settimana successiva all’inaugurazione, l’anfiteatro è sempre rimasto aperto per accogliere le proposte degli abitanti, dei frequentatori della zona e delle associazioni, con l’obiettivo di offrire casa a molte progettualità e di diventare risorsa per tutti. È un progetto studiato da ETC Ecologia Turismo Cultura, che ha il patrocinio del Municipio 2.